Podcast: Frauen den Männern oft überlegen

Das Coronavirus infiziert Männer und Frauen in etwa gleich häufig, doch Männer erkranken oft schwerer an Covid-19. Eine geschlechterspezifische Medizin, die diese Unterschiede in den Blick nehmen würde, steht in Deutschland aber noch am Anfang. Es gibt nur eine Professur, und zwar an der Universitätsmedizin Charité in Berlin. Besetzt wird sie seit 2019 von Gertraud Stadler. „Es wird sehr viel gesprochen über personalisierte Medizin, also eine auf den individuellen Menschen zugeschnittene Therapie, und das Einfachste, womit man anfangen könnte, wäre, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen zu berücksichtigen“, sagt Stadler in einer neuen Folge der Podcastreihe „Leben in Zeiten von Corona“.

Stärkeres Durchhaltevermögen

Ein Erklärungsansatz, weshalb Frauen eine Corona-Erkrankung besser überstehen als Männer, ist, dass Frauen eine genetisch bedingte stärkere Immunreaktion haben. „Vermutlich spielt auch eine Rolle, dass Frauen Infektionsschutzmaßnahmen wie das Händewaschen und Abstandhalten stärker durchhalten als Männer“, betont Stadler. Überhaupt schätzten Frauen Risiken höher ein. „Frauen verhalten sich in der Pandemie ganz anders als Männer, sie schützen sich mehr und bleiben auch mehr zu Hause.“ Männer dagegen seien offener für medizinische Maßnahmen. „Die sind viel eher bereit, sich impfen zu lassen.“

Charité-Professorin Gertraud Stadler ist zu Gast im Corona-Podcast. © Stadler

In Sachen Lebenserwartung sind Frauen den Männern weit überlegen, im Schnitt leben sie fünf Jahre länger. „Bei der Lebenserwartung haben wir einen riesigen Geschlechterunterschied“, so Stadler. Ursachen gebe es viele, etwa eine unterschiedliche genetische und hormonelle Ausstattung. Ein anderer zentraler Faktor sei der Lebenswandel. Ist der gut, können auch Männer ein Höchstalter erreichen. sba