In einer Nacht-und-Nebel-Aktion haben Klima-Aktivisten von Extinction Rebellion am Dienstag ein Hochbeet auf einem Stellplatz in der Schwetzingerstadt aufgebaut. Die Kästen sind Teil einer deutschlandweiten Aktionsreihe unter dem Namen #Platzpark. „Parkplätze nehmen einen zu großen Teil unserer Städte ein, und wir müssen den öffentlichen Raum endlich vom Autoverkehr zurücknehmen“, sagt Holger

...