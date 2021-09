Platane in Augustaanlage wird um einen Meter versetzt

Mannheim. An diesem Montag, 27. September, wird in der Augustaanlage eine Platane versetzt. Zwischen 11 und 14 Uhr wird der Baum um genau einen Meter verrückt. Laut Stadtverwaltung ist diese „Großbaumverpflanzung“ an der Ecke zur Schubertstraße nötig, um dort die geplanten Fahrradwege bauen zu können. Indem die Platane umgesetzt wird, werde ihr Erhalt ermöglicht. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen. Laut Stadt sei es während der dreistündigen Arbeiten möglich, dass stadtauswärts eine Fahrspur auf der Augustaanlage gesperrt wird.

