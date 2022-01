Planungen für Winterlichter im Luisenpark - Veranstalter halten Durchführung für möglich

Mannheim. Die Winterlichter 2022 sollen, so es die Pandemielage erlaubt, wie gewohnt im Außenbereich des Luisenparks Mannheim von 15. Januar bis 6. März 2022 am Abend stattfinden. Nachdem die beliebte Veranstaltung im vergangenen Jahr pandemiebedingt ausfallen musste, sitzen die Verantwortlichen im Luisenpark derzeit an der Planung der Winterlichter 2022.

Wie die Stadtmarketing GmbH am Montag mitteilte, will das Unternehmen nichts unversucht lassen, die Freiluftveranstaltung, die jedes Jahr viele Menschen begeistert, anzubieten - auch wenn die Situation in der aktuellen Alarmstufe alles andere als zuversichtlich stimmt. Derzeit sehe man eine Durchführung unter Pandemieaspekten als möglich an, da sich die Besucher der Großveranstaltung auf fast zwei Monate verteilen würden, heißt es.

Kooperationspartner ist wie jedes Jahr Wolfgang Flammersfeld, der bereits einige Lichtskulpturen für eine Neuauflage des besonderen Lichterfests kreiert hat.