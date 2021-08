Plädoyer für den Versuch

Trotz der Sperrung des Fahrlachtunnels wollen die Fraktionen von Grünen und LI.PAR.Tie im Mannheimer Gemeinderat am für Ende August geplanten Verkehrsversuch in der Mannheimer Innenstadt festhalten. Das bekräftigten beide Fraktionen am Mittwoch in entsprechenden Mitteilungen. Bei dem Versuch sollen die Durchfahrten von Kunststraße und Fressgasse für ein Jahr unterbrochen werden, um die Aufenthaltsqualität in der City zu steigern.

Der Verkehrsversuch sei „ein wichtiger Baustein für die nötige Verkehrswende“, betont Gerhard Fontagnier für die Grünen. „Wir müssen uns dringend unabhängiger vom Autoverkehr machen. Klimawandel, Lärm- und Gesundheitsbelastung müssen endlich zu Maßnahmen führen. Die umfangreiche und aufwendige Infrastruktur für den Autoverkehr ist anfällig und wird es auch weiterhin bleiben, unabhängig von den akuten Problemen im Fahrlachtunnel.“

Auch LI.PAR.Tie will den Versuch machen. Die Innenstadt innerhalb des Stadtrings sei „gänzlich ungeeignet“, um Ausweichverkehre infolge der Tunnelsperrung aufzunehmen, heißt es in der Mitteilung. Die Tunnel-Situation sollte vielmehr den Druck erhöhen, „über Alternativen im Mobilitätskonzept der Stadt Mannheim und der Rhein-Neckar-Region nachzudenken und die Verkehrswende voranzutreiben“. Die Fraktion spricht sich deshalb für eine verstärkte Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel aus. Die Stadtverwaltung hatte am Dienstag erklärt, sie wolle noch prüfen, ob der Verkehrsversuch tatsächlich komme.

Die Ludwigshafener CDU fordert nach der Tunnelsperrung, dass die Stadt Mannheim „in enger Abstimmung mit den Ludwigshafener Verantwortlichen“ ein Verkehrskonzept für diesen Notfall entwickelt. „Die plötzliche Sperrung des Fahrlachtunnels auf Mannheimer Seite hat leider auch große Auswirkungen für Arbeitnehmer und Unternehmen in Ludwigshafen.“ imo

