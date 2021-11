Pkws in Mannheim aufgebrochen und beschädigt – Zeugen gesucht

Mannheim. Ein bisher unbekannter Täter hat zwischen Freitag, 17 Uhr und Sonntag, 10.30 Uhr, einen roten Mercedes am Exerzierplatz auf Höhe der Haltestelle Hochuferstraße aufgebrochen, indem er die Scheibe auf der Beifahrerseite des Fahrzeuges einschlug. Aus dem Pkw entwendete der Täter nach Angaben der Polizei einen Schlagbohrer. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 500 Euro.

Darüber hinaus haben Unbekannte am Samstag zwischen 1 und 16 Uhr einen in der Max-Joseph-Straße abgestellten Renault beschädigt. Gegenstände wurden aus diesem Fahrzeug nicht entwendet. Durch die eingeschlagene Beifahrerscheibe entstand jedoch ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. In der gleichen Straße, auf Höhe des Parkplatzes Herzogenriedbad, brachen Unbekannte ebenfalls am Samstagnachmittag einen schwarzen Mercedes durch Einschlagen der Seitenscheibe auf. Auch hier bleib es beim Sachschaden von rund 500 Euro.

Ob zwischen den drei Taten ein Zusammenhang besteht, wird derzeit im Rahmen der Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls geklärt. Zeugen, welche etwas Verdächtiges zu den genannten Tatzeiträumen beobachtet haben, sollen sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Telefon 0621/22010, melden.