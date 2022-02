Pkw kollidiert in Mannheim mit Straßenbahn

Mannheim. Beim Zusammenprall eines BMW mit einer Straßenbahn der Stadtbahnlinie 1 sind am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr nach Angaben der Polizei zwei Personen leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich im Bereich der Neckarauer-/Speyerer Straße. Nach ersten Informationen wollte der Fahrer des BMW in Höhe der Speyerer Straße offenbar verbotswidrig wenden und stieß dabei mit einer in die gleiche Richtung fahrenden Straßenbahn zusammen. Nach ersten Informationen wurden die beiden Pkw-Insassen sowie der Straßenbahnführer leicht verletzt. Wegen des Unfalls musste der Streckenabschnitt zwischen Krappmühlstraße und Rheinau Bahnhof gesperrt werden. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Am Pkw enstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Auch die Straßenbahn sowie Verkehrsschilder wurden beschädigt.

