Pkw geht in Mannheim in Flammen auf – Zeugen gesucht

Mannheim. Aus noch unbekannten Gründen ist ein Pkw in der Nacht zum Samstag in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei sei der auf einem Parkplatz in der Kalthorststraße geparkte Wagen dabei nahezu vollständig ausgebrannt. Dabei fing auch ein in der Nähe stehender Baum Feuer. Am Pkw entstand ein Totalschaden in geschätzter Höhe von etwa 35.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.