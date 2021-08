Mannheim. Ein Pkw ist am Mittwochabend auf der L597 in Mannheim in Brand geraten. Nach ersten Angaben der Polizei wurde deswegen die Landstraße zwischen der Ausfahrt zur Heppenheimer Straße und der Abfahrt in Richtung Käfertal voll gesperrt. Der Fahrer verließ den Wagen rechtzeitig und blieb unverletzt. Feuerwehr und Polizei seien im Einsatz.

Warum das Auto Feuer fing, war zunächst unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens war noch unbekannt.