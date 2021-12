Pkw brennt auf Parkplatz aus

Mannheim. Ein Auto ist am Donnerstag auf einem Parkplatz eines Kfz-Teile-Großhändlers in Mannheim-Neckarau ausgebrannt. Warum der Wagen in Flammen aufging, bedarf der weiteren Klärung, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtete, fing der Fiat 500 gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz in der Morchfeldstraße Feuer, als der Fahrer Ersatzteile in dem Laden kaufen wollte. Bei Eintreffen der Feuerwehr habe das Fahrzeug bereits in Vollbrand gestanden. Den Einsatzkräften sei es gelungen, den Brand schnell zu löschen. Laut Polizei wurde niemand verletzt.

