Pionier bei Ausbildung junger Radler

Er hat viele Generationen von Schulkindern betreut, längst auch schon wieder den Nachwuchs der Mädchen und Jungen, die einst bei ihm waren: Albrecht Trunk. 29 Jahre leitete er die Jugendverkehrsschule. Jetzt ist der frühere Erste Polizeihauptkommissar nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 72 Jahren gestorben. Auf dem Waldfriedhof Gartenstadt wird er seine letzte Ruhe finden.

Albrecht Trunk bei seiner Verabschiedung 2010. © Markus Prosswitz

Als Trunk 2010 in den Ruhestand verabschiedet wurde, sprach der damalige Chef der Verkehrspolizei, Polizeidirektor Dieter Schäfer, vom „Ende einer Ära“. In Eberbach geboren, war Trunk nach einer Maschinenbauerlehre 1968 zur Polizei gegangen. Nach Tätigkeiten im Notrufkommando, im Streifendienst Käfertal, im Oststadtrevier sowie bei der Verkehrsunfallaufnahme bewarb er sich 1981 für die Jugendverkehrsschule, wo er sein pädagogisches und organisatorisches Talent sehr gut einsetzte.

Umzug bewältigt

In Sachen Verkehrserziehung leistete er Pionierarbeit. Er war es, der Ende der 1980er Jahre mit dem von ihm ins Leben gerufenen „Mannheimer Modell“ die praktische Radfahrausbildung in den öffentlichen Straßenverkehr verlagerte – was bundesweit Schule machte und ihm einen Lehrauftrag an der Pädagogischen Hochschule einbrachte. Trunks Credo war: „Man lernt das Schwimmen auch nicht vom Beckenrand aus!“

Viele andere Ideen gehen auf Trunk zurück, zurück, etwa die nichtkommerzielle und kompetente Beratung durch Beamte der Verkehrspolizei über Fahrradhelme und Kindersitze in der Jugendverkehrsschule sowie auf dem Maimarkt. Auch die Codierung von Fahrrädern, die sich als sehr wirksamer Schutz gegen Diebstähle erwiesen hat, initiierte Trunk. Nicht zuletzt bewältigte Trunk den Umzug der Jugendverkehrsschule 2002 vom Harrlachgebiet in Neuostheim, wo der Büropark „Eastsite“ entstand, in den größeren Neubau in Käfertal in der Oskar-von-Miller-Straße.