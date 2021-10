Mannheim. Der armenische Pianist Tigran Hamasyan flirrt höchst kreativ zwischen Schönklang-Jazz, Electronica, Ethno-Musik und Rock hin und her. Sein Gastspiel bei Enjoy Jazz am Donnerstag, 21. Oktober, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache Mannheim verspricht ein Glanzpunkt des Festivals zu werden (Karten: 30 Euro, Abendkasse). Weiteres Programm unter enjoyjazz.de

