Pföhler bleibt Präsident

Wolfgang Pföhler (68) hat als Präsident des Kuratoriums des Deutschen Krankenhausinstituts noch einmal kandidiert und ist für drei weitere Jahre wiedergewählt worden. Das DKI bietet im Gesundheitswesen seit fast sieben Jahrzehnten Leistungen aus den Bereichen Forschung, Beratung sowie Fortbildung – und zwar in Trägerschaft der Deutschen Krankenhausgesellschaft, außerdem der Verbände leitender Krankenhausärzte und der Krankenhausdirektoren.

Früherer Klinikum-Chef

Wolfgang Pföhler, der nach seiner Ära als Mannheimer Bürgermeister für Soziales und Gesundheit das in eine städtische GmbH umgewandelte Universitätsklinikum als Geschäftsführer leitete und 2005 an die Vorstandsspitze des privaten Rhön-Klinikkonzerns (dort bis Ende 2012) wechselte, gilt bundesweit als erfahrener Krankenhausexperte: Er ist beispielsweise in zwei Amtsperioden (1998/1999 sowie 2004/2005 zum Präsidenten der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) gewählt worden. Aus der Kommunalpolitik hat sich der einstige Manager, der noch einmal von 2014 bis 2019 als CDU-Mann im Gemeinderat saß, zurückgezogen. wam (Bild: zg)