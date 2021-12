Mannheim. Ein kleines Pony steht bereit, dazu ein stattlicher Haflinger und eine große polnische Stute. Alle haben sie ein spezielles Talent, sind besonders ruhig, geduldig, strahlen auf ihre Art Geborgenheit und Wärme aus. „Sie wirken wie ein Eisbrecher“, beschreibt Christin Schmitt die speziellen Fähigkeiten der drei Pferde, die bei der Reitgemeinschaft Neckarau für therapeutisches Reiten zur Verfügung stehen. Zwei Spender erleichtern nun dieses Angebot.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit jeweils 5000 Euro unterstützen die Heinrich-Vetter-Stiftung sowie die Sparkasse Rhein Neckar Nord den Neckarauer Verein. Die Krankenkassen finanzieren diese besondere Therapie nämlich kaum. „Die Nachfrage ist enorm groß, aber der Aufwand für uns auch“, so Heinz Scheidel, der Vorsitzende der Reitgemeinschaft Neckarau: „Wir legen da ’drauf!“, verdeutlichte er.

Mit Christin Schmitt und Barbara Grimmer hat der Verein zwei ausgebildete Reittherapeutinnen. „Die haben ihre Ausbildung selbst gezahlt, bekommen dann über die Jahre den Ausgleich über die Stundenlöhne“, erläuterte er. Dabei sei die Arbeit mit dem Pferd „ganz enorm hilfreich“, hob Scheidel hervor: „Pferde können Brücken bauen“, sagte er.

Ängste und Stress abbauen

Auch während der Corona-Pandemie kann die Therapie aufrechterhalten werden, da sie überwiegend im Freien oder in der gut belüfteten Reithalle an der Neckarauer Fohlenweide stattfindet. Zielgruppe seien Menschen jeden Alters, so erläutert Christin Schmitt, die ihren Beruf als Zahnarzthelferin aufgeben hat, um auf diese Weise Menschen mit Beeinträchtigung zu unterstützen. Mit Hilfe der Tiere könnten sie Ängste und Stress abbauen und traumatische Erlebnisse verarbeiten. Menschen mit Behinderung oder Verhaltensauffälligkeiten, etwa Hyperaktivität oder Kontaktschwäche, seien wichtige Zielgruppen. „Das hilft bei spastischen Lähmungen genauso wie bei Angststörungen“, sagt sie.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Täglich gibt es diese Reitstunden, für die es neben eigens geschulten Reitlehrerinnen auch dafür geeignete und trainierte Tiere braucht. „Das macht nicht jedes Pferd mit“, so Scheidel. Auch die Anschaffung dieser Tiere müsse der Verein selbst finanzieren, ergänzte Simone Volckmann, die Zweite Vorsitzende der Reitgemeinschaft.

Scheidel äußerte sich daher „äußerst dankbar“, mit der Sparkasse und der Vetter-Stiftung gleich zwei Unterstützer gefunden zu haben. „Wir helfen da gerne“, erklärte Peter Frankenberg, Vorsitzender der Heinrich-Vetter-Stiftung, „es ist auch Hilfe zur Selbsthilfe, wie es unser Stifter Heinrich Vetter immer gewollt hat“.

„Für uns ist es eine Freude zu sehen, wie die Tiere den Menschen helfen – und das gerade auch in Corona-Zeiten“, ergänzte Thomas Kowalski, Vorstandsmitglied der Sparkasse Rhein Neckar Nord. Finanziert wurde die Spende des Kreditinstituts durch das sparkasseneigene „PS-Sparen“. Diese Form des Sparens funktioniere nach dem Lotterieprinzip, bei dem es monatliche Geld- und Sachpreise zu gewinnen gibt, erläuterte Kowalski. 25 Cent je Los fließen zudem direkt in gemeinnützige Projekte der Region – wie jetzt ins therapeutische Reiten.