Pfefferspray-Attacke in Mannheim-Neckarau - zwei Verletzte

Mannheim. Ein Zeitungsausträger ist in der Nacht auf Samstag in Mannheim-Rheinau von zwei Unbekannten angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 70-Jährige gegen 3.15 Uhr in der Relaisstraße unterwegs, als ihm zwei Männer Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Der Zeitungsausträger stürzte daraufhin von seinem Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein 57-Jährige bemerkte den Vorfall und eilte dem 70-Jährigen zu Hilfe, auch er wurde mit Pfefferspray attackiert und zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Täter konnten im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung bislang nicht ausfindig gemacht werden. Die

Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarau aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden unter: 0621-833970.