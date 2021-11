Petra Röder führt jetzt die Liga

Für den Paritätischen Kreisverband Mannheim übernimmt Petra Röder (Bild) für die nächsten zwei Jahre den Vorsitz der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Mannheim. Wie die Liga jetzt mitteilte, übergab Michael Graf, Direktor der Diakonie Mannheim, in der letzten Sitzung den Vorsitz an Röder. Unterstützung erfährt sie von ihrer Kreisvorstandskollegin, Claudia Schöning-Kalender.

Ansprechpartner für die Politik

Gemeinsam mit den Vertretern von Diakonie, Caritas, DRK, AWO sowie der Jüdischen Gemeinde möchte der Paritätische wichtige anstehende Themen voranbringen. Aktuell steht laut Pressemitteilung zum Beispiel für die Träger der Behindertenhilfe die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) an. Themen wie „Teilhabe im Alter“ oder „Wohnen und Armut“ stünden ebenfalls auf der Agenda. „Es ist gut, dass Mannheim den aktuellen Sozialatlas erstellt hat. Damit wird sich die Liga eingehend beschäftigen, aber auch mit den Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Social Economy“, erklärt Petra Röder.

Die Liga-Treffen finden einmal monatlich statt. Der Paritätische will die Sitzungen jeweils bei unterschiedlichen Mitgliedsorganisationen durchführen, um die Breite des Verbands und die Vielfalt der sozialen Themen in Mannheim zu zeigen.

In der Liga der freien Wohlfahrtspflege koordinieren die Verbände ihre Arbeit. Die Liga ist eine sozialpolitische Ansprech- und Kooperationspartnerin für Politik und Verwaltung. Sie dient auch als Plattform zur Abstimmung zwischen den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege – Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, Jüdische Gemeinde, Der Paritätische. aph (Bild: paritätischer)

