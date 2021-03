Die Menschenrechtsgruppe „Omas gegen rechts“ sammelt an diesem Samstag, 27. März, auf dem Paradeplatz Unterschriften für eine Petition zur Flüchtlingshilfe. Sie fordert darin die sofortige Evakuierung der Lager auf den griechischen Inseln und in Bosnien-Herzegowina. Die Petition richtet sich unter anderem an Bundeskanzlerin Angela Merkel und an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. „Die Situation in den Lagern ist menschenrechtswidrig, ebenso wie der Weg dorthin“, heißt es in einer Mitteilung von „Omas gegen rechts“. Der europäischen Grenzschutzagentur Frontex wirft die Organisation vor, anlandende Flüchtlinge auf Schwimminseln wieder aufs Meer zurückzutreiben. Europa schotte sich ab, Menschenrechtsverletzungen würden billigend in Kauf genommen. Dabei hätten allein in Deutschland mehr als 200 Städte ihre Bereitschaft signalisiert, Flüchtlinge aufzunehmen – darunter Mannheim. imo