Mannheim. Der mittelständische Fachhandel sendet einen Hilferuf an die Bundesminister Peter Altmaier (CDU, Wirtschaft) und Olaf Scholz (SPD, Finanzen). Mit der Online-Petition #StadtHerzLeben fordern die eigentümer- oder familiengeführten Unternehmen eine „angemessene Unterstützung zur Bewältigung der Corona-Krise“. Initiator ist der Präsident des BTE Handelsverbands Textil, Steffen Jost aus Grünstadt, der in der Region fünf Modehäuser betreibt.

Zu der Initiative gehören acht weitere Händler aus der Republik, darunter Andreas Hilgenstock, geschäftsführender Gesellschafter von Engelhorn. „Wir stehen in vollem Umfang hinter den Corona-Maßnahmen und bekennen uns dazu, damit die Inzidenzen sinken“, betont er. „Wir tragen das voll mit, aber dafür brauchen wir eine angemessene Entschädigung, weil wir unverschuldet in diese Situation gekommen sind.“ Hilgenstock und die Initiative sorgen sich um die mittelständischen Einzelhändler: „Die Gefahr ist groß, dass viele von ihnen still und leise schließen müssen.“ Die Folgen für die Innenstädte würden erst nach dem Lockdown sichtbar: Verlust von Arbeitsplätzen, Steuereinnahmen und Attraktivität.

„Sandwich-Position“ der Mitte

Konzerne und Kleinunternehmen habe der Staat mit Milliardenhilfen unterstützt, heißt es in der Begründung der Petition. „Wir fühlen uns vergessen“, sagt Hilgenstock und spricht von einer „Sandwich-Position“. Man sei bislang durch das Raster der Überbrückungshilfen gefallen. „Wir haben noch Atem, weil wir auch ein Online-Geschäft haben. Aber viele andere haben das nicht, und man wird nicht merken, wenn sie sterben“, so der Unternehmer. „Wir sind hoffnungsvoll, dass die Politik jetzt ein offenes Ohr für uns hat.“

Bis 24. Februar läuft die Petition. Am Sonntagnachmittag waren 15 000 Stimmen abgegeben. 50 000 sind nötig, um von den zuständigen gewählten Vertretern eine Stellungnahme zur Petition einzuholen.

Info: Link zur Petition: https://bit.ly/3ttmUTz