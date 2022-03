Personalnotstand in Krankenhäusern

Ein privater Arztbesuch. Aus der Kabine hört man vor der Heuschnupfen-Spritze zwangsläufig mit, was eine arme Sprechstundenhilfe am Telefon erklären muss: „Nein, Sie können nicht in die Praxis kommen, Ihr PCR-Test ist immer noch positiv.“ Und nach einer kurzen Pause: „Nein, damit dürfen Sie auch nicht in ein Flugzeug steigen.“ Die Omikron-Welle, sie macht vielen Menschen zu schaffen. Auch ohne Symptome muss man daheim bleiben und kann sich frühestens nach sieben Tagen freitesten. Das trifft zunehmend die Krankenhäuser. Daher müssen nun verstärkt nicht-dringliche Eingriffe verschoben werden.

In einer am Freitag verschickten, gemeinsamen Pressemitteilung von Klinikum, Diako und Theresienkrankenhaus ist von einem „sehr ausgeprägten Personalnotstand“ die Rede. Zahlreiche Beschäftigte hätten sich trotz vollständiger Immunisierung inklusive Auffrisch-Impfungen mit Corona infiziert. Daher könne es derzeit zu sehr kurzfristigen Absagen geplanter Operationen kommen. In allen Kliniken müssten aber nur solche Eingriffe verschoben werden, die aus medizinischer Sicht als nicht-dringlich eingestuft würden. „Das ist insbesondere der Fall, wenn zum Beispiel ein hochspezialisierter Operateur ausfällt“, heißt es. Die betroffenen Patienten würden dann von ihrer Klinik benachrichtigt.

Dringliche Eingriffe, etwa bei Krebserkrankungen, könnten aber noch wie gewohnt vorgenommen werden, so die Krankenhäuser. Ebenso würden medizinische Notfälle – insbesondere Schlaganfälle, Herzinfarkte und Unfallverletzungen – unverändert weiter versorgt. Wegen des anhaltenden Anstiegs der Infiziertenzahlen sähen sich die Kliniken auch gezwungen, an dem seit November 2021 geltenden allgemeinen Besuchsverbot festzuhalten. Ausnahmen etwa bei Sterbenden, Schwerstkranken und zur Begleitung von Kindern, körperlich oder psychisch Beeinträchtigen sowie bei Geburten seien aber auch weiterhin möglich. Es gelte dann die 3G-Regel. Wer nicht als geimpft oder genesen gilt, muss also einen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen.

Wenigstens bleibt die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern überschaubar. Aktuell sind es insgesamt 75, neun davon auf Intensivstationen. Vor einer Woche waren es 77 beziehungsweise 14.

