„Das Haar im Sieb ist mir ins Auge gestochen!“ Das berichtet jene Apothekerin im Hygiene-Prozess, die zum Team des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe gehörte, das im Oktober 2014 an zwei Tagen die Sterilaufbereitung des OP-Instrumentariums in der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) überprüft hat. Fast drei Stunden lang wird die RP-Kontrolleurin am Donnerstag vor der dritten Strafkammer des Landgerichtes als Zeugin gehört. Ihre Aussagen sind von zentraler Bedeutung, weil dem angeklagten Ex-Klinikum-Geschäftsführer Alfred Dänzer Verstöße gegen das Medizinproduktegesetz zur Last gelegt werden (wir berichteten mehrfach).

Die Zeugin schildert, welche Mängel die vierköpfige Delegation des Regierungspräsidiums, verstärkt von einem Mitarbeiter des Mannheimer Gesundheitsamtes, sowohl in der zentralen Versorgungsabteilung für Sterilisation wie auch bei den sogenannten „Sub-Steris“ im Bereich der OP-Säle dokumentiert hat. Eine anonyme Anzeige habe zu dem „anlassbezogenen Besuch“ am 1. Oktober 2014 geführt, bei dem zunächst das Orthopädische Zentrum begangen wurde. Dabei wurden dort Bestecke, die für Eingriffe bereitgelegt waren, stichprobenartig inspiziert. „Wir fanden kontaminierte und verschmutzte Instrumente.“

Anhand von Fotos erläutert die Zeugin damalige Beanstandungen: Einkerbungen und Absplitterungen aufgrund von Verschleiß – „mit dem Problem, dass sich an solchen Schadstellen Schmutz anhaftet“. Die im Gerichtssaal auf Leinwand geworfenen Bilder halten außerdem verrostete Kennzeichnungsgravuren, abgefärbte Druckerschwärze von beigelegten Karten, Materialverfärbungen und Kalkspuren fest, außerdem „weiße harte Ablagerungen“, neben denen die Vermutung „Knochenreste?“ prangt. „Wir haben mangelhaft verpackte Instrumente ohne Sterilbarriere gefunden.“

Der Vorsitzende Richter erkundigt sich nach der schlagzeilenträchtigen Fliege, die in einem Sieb mit aufbereitetem Instrumentarium gelegen haben soll. „Ich selbst habe die Fliege nicht gesehen – aber eine Motte im Raum“, erklärt die Zeugin und ergänzt, Insekten durchaus schon in anderen Kliniken bei Kontrollen entdeckt zu haben. Bei der Rückschau auf einstige Beanstandungen ist von fuselnden Baumwolltüchern, Haushaltgummis statt Kunststoffbindern die Rede, außerdem von zu voll gepackten Besteck-Sieben, bei denen möglicherweise nicht überall die Dampfsterilisation wirken konnte. Der Prüfdelegation sei obendrein aufgefallen, dass keine Pflegeanweisungen von Herstellerfirmen als Mitarbeiterinformation vorgehalten und entsprechende Hinweise nicht beachtet wurden – so das Zerlegen von Zangen und Scheren beim Reinigen.

Hoher Krankenstand

Die Anhörung kreist auch um die technische Ausstattung. Vor allem in dezentralen „Sub-Steris“ der OP-Bereiche, so die Zeugin, habe es zehn bis zu 20 Jahre alte Geräte gegeben, die weder regelmäßig noch fachgerecht gewartet und auf ihre jeweiligen Funktionsabläufe getestet wurden. „Zu wenig und schlecht qualifiziertes Personal“, umschreibt die Frau die Situation – viele Mitarbeiter ohne Fachkundenachweis. Zwar habe sich das Klinikum auf interne Schulungen berufen, „aber dazu haben wir keine Protokolle nachgereicht bekommen“. Offenbar war es damals beim Klinikum üblich, dass gesundheitlich angeschlagene Beschäftigte in die Sterilisation versetzt wurden. „Der Krankenstand war ausgesprochen hoch“ , was die Personalknappheit verschärft habe.

Und warum schaltete die Kontrolldelegation nach der zweiten Begehung Mitte Oktober die Staatsanwaltschaft ein? „Weil Anordnungen nicht befolgt worden sind.“ Die Zeugin berichtet, dass man für Operationen bereitgelegte Instrumente gefunden hat, die eigentlich auf Schadstellen unterm Mikroskop untersucht und danach neu aufbereitet werden sollten. Zur Sprache kommen Knochennägel, deren „Beschichtung nicht mehr intakt war“, oder Instrumente, aus denen es „schwarz krümelte“ und unzureichend gesäuberte Räumlichkeiten voller Gerümpel.

„Ich habe eine gewisse Resignation beim Personal gespürt“, sagt die Zeugin, als sie nach ihrem Gesamteindruck gefragt wird. Außerdem sei die zentrale Sterilisation damals „quasi führungslos“ gewesen – weil sowohl der Leiter wie sein Stellvertreter krankgeschrieben waren und somit die Kräfte mit Fachkundestufe drei ausfielen.