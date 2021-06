Mannheim. Bei einem Unfall in Mannheim am Dienstagabend ist eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt worden. Zwei Autos kollidierten auf der Rheinau nach ersten Angaben der Polizei gegen 19 Uhr im Bereich der Kreuzung Relaisstraße und Rheinauer Ring. Die Feuerwehr war im Einsatz, um den Fahrer zu befreien.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.