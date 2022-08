Person bei Brand verletzt – aktueller Feuerwehreinsatz in Mannheim-Rheinau

Mannheim. Aktuell kommt es zu einem Brandeinsatz der Feuerwehr in Mannheim-Rheinau in der Harpener Straße – bei dem Brand wurde eine Person verletzt. Wie die Feuerwehr mitteilt, handelt es sich um einen Brand in einem Gebäude. Ein Wohn- und Geschäftsgebäude hat im Erdgeschoss Feuer gefangen. Mehrere Trupps der Feuerwehr bekämpften den Brand. Eine Person wurde mit Verdacht einer Rauchgasinhalation dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr rettete bei ihrem Einsatz einen Hund aus der Nachbarswohnung. Der Brand ist laut Feuerwehr bereits unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten werden noch circa eine Stunde andauern.

