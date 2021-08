Per Haftbefehl gesuchter 18-Jähriger verrät sich durch Diebstahl in Mannheim

Mannheim. Ein per Haftbefehl gesuchter 18-Jähriger ist am Mittwochnachmittag aufgrund eines Diebstahls in der Mannheimer-Innenstadt festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete zwei Ladendetektiven im Quadrat E1 gegen 17.30 Uhr einen jungen Mann, der mehrere Kleidungsstücke in seinen Rucksack steckte, ohne diese zu bezahlen. Nach einer kurzen Verfolgung nahmen die beiden Ladendetektive den 18-Jährigen vorläufig fest, bis die hinzugerufenen Polizisten eintrafen. Eine Überprüfung auf der Dienststelle ergab dann, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde er einem Haftrichter vorgeführt.

