Per Gesetz diskriminiert?

Das Bündnis „Sicherer Hafen Mannheim“ lädt an diesem Mittwoch zu einem Vortrag von Maximilian Pichl in die Abendakademie. Der Politik- und Rechtswissenschaftler stellt ab 19 Uhr die Frage, inwiefern Ungleichbehandlung und Diskriminierung von Geflüchteten in demokratischen Staaten „bereits in unseren Rechtsnormen verankert sind“, teilt das Bündnis mit. Unter anderem am Beispiel der Situation an den Außengrenzen der Europäischen Union erläutere er, auf welche Weise sich Formen „rassistischer Gesetzgebung“ zeigen würden, heißt es in der Mitteilung weiter. Im Anschluss an den Vortrag gebe es eine Diskussion über Handlungsmöglichkeiten gegen die Diskriminierung per Gesetz. Pichl hat aktuell die Vertretungsprofessur für Politische Theorie an der Universität Kassel inne. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaft und Politikwissenschaft in Frankfurt arbeitete er unter anderem als rechtspolitischer Referent für die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Staatstheorie sowie Asyl- und Flüchtlingsrecht. Die Veranstaltung findet im Saal im Erdgeschoss der Abendakademie statt. seko

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1