Mannheim. Nachdem die Wasserpegel von Rhein und Neckar am Donnerstag und Freitag in Mannheim ihre Höchststände erreicht hatten, ging das Wasser am Wochenende langsam zurück.

Laut Hochwasservorhersage-Zentrale Baden-Württemberg erreichte der Rhein am Sonntagnachmittag um 16.15 Uhr einen Stand von 6,54 Meter. Am Freitagmittag lag der Pegel noch bei 7,38 Metern.

Der Neckarpegel lag am Sonntag um 16.30 Uhr bei 6,48 Meter – am Donnerstagabend betrug er noch 7,31 Metern.

