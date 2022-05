Patientenbesuche in Mannheimer Kliniken wieder jederzeit möglich

Mannheim. In den Mannheimer Krankenhäusern sind wieder Patientenbesuche ohne größere Einschränkungen möglich. Wie die Universitätsmedizin Mannheim mitteilt, ist der deutliche Rückgang der Corona-Infektionen der Grund, dass das Universitätsklinikum, das Diako Mannheim und das Theresienkrankenhaus bei Besuchszeiten und Anzahl der Besucher keine Einschränkungen mehr haben werden. Die Entscheidung erfolgte in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. Die Regelung gilt ab Montag, 23. Mai.

Zum Schutz der Patienten und Mitarbeitenden in den Kliniken müssen Besucher einen Selbstauskunftsbogen ausfüllen und dürfen das Krankenhaus nur betreten, wenn sie kein erhöhtes Risiko für eine SARS-CoV-2-Infektion haben. Den Bogen gibt es auf den Homepages der Krankenhäuser. Zudem, so wird es in der Pressemitteilung genannt, müssen Besucher einen negativen Antigen-Schnelltest von einer offiziellen Teststelle, nicht älter als 24 Stunden, oder einen negativen PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden, mit sich führen. Auch muss während des Aufenthalts in allen Klinikgebäuden eine FFP2-Maske getragen werden.