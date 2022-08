Patienten-Zahl sinkt wieder

Die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern ist erstmals seit Monaten wieder zurückgegangen. Zuvor war sie von Juni an kontinuierlich gestiegen. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, müssen aktuell im Klinikum, im Diako sowie im Theresienkrankenhaus insgesamt 101 Corona-Infizierte behandelt werden, fünf davon auf einer Intensivstation. Eine Woche zuvor waren es noch 116 beziehungsweise acht. Auch die Hospitalisierungsrate auf Landesebene ist gegenüber der Vorwoche von 6,2 auf 4,9 gesunken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim ist ebenfalls etwas zurückgegangen. Sie liegt mit 675,4 aber klar über dem Südwest-Schnitt von 518,6. Zudem gibt es erneut einen Corona-Toten, einen über 80-Jährigen in einem Seniorenheim. Insgesamt sind es nun 495 in Zusammenhang mit dem Virus Verstorbene. Diese Zahl wurde wegen korrigierter Meldedaten um zwei gesenkt (maßgeblich ist der Wohnort). sma