Patienten-Zahl noch höher

Die Zahl der Menschen mit einer Corona-Infektion in den Mannheimer Krankenhäusern ist noch weiter angestiegen. Darin befinden sich derzeit insgesamt 116 Covid-Patienten, von denen acht intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Vor einer Woche waren es noch sechs von 105. Wie die Stadt weiter mitteilt, ist das Virus weiter nur bei knapp der Hälfte der Betroffenen ursächlich für die Einlieferung. In den anderen Fällen wurde es erst nach der Aufnahme ins Krankenhaus mit Corona-Testungen entdeckt.

Am Dienstagabend hat das Landesgesundheitsamt für Mannheim eine Sieben-Tage-Inzidenz von nur noch 460,6 ausgewiesen. Das wäre ein starker Rückgang, doch der Grund dafür ist – wieder einmal – eine Datenpanne. Denn die zuvor von der Stadt gemeldeten 515 neuen Fälle sind in die Stuttgarter Statistik nicht eingeflossen. In Wirklichkeit müsste die amtliche Inzidenz nun bei rund 630 liegen. sma