Pathologe Schmidt wird 70

Seit mehr als vier Jahrzehnten fasziniert Dietmar Schmidt, in menschliche Zellen zu schauen und dabei krankhafte Abweichungen aufzuspüren. Auch wenn der Pathologe am 18. März in Feudenheim seinen 70. Geburtstag feiert, so denkt er nicht an Ruhestand – zumal sich in seinem Fachgebiet enorm viel tut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Anfang seiner Berufslaufbahn habe er vor allem ins Mikroskop geschaut, erzählt der Wahl-Mannheimer aus Westfalen. Inzwischen ermöglichen molekulare Hightech-Verfahren, veränderte Gene oder Proteine zu identifizieren und Mutationen zu analysieren. „Wir entdecken ganz neue Tumortypen.“ Und das helfe, Diagnostik zu verfeinern, Therapien individuell auszurichten.

Der promovierte und habilitierte Fachmediziner, der am Uni-Klinikum Kiel bis zum Vize-Chef der Pathologie aufgestiegen war, etablierte 1995 gemeinsam mit Partnern in A 2 in der Innenstadt ein privates Pathologie-Institut, das sich schon bald einen ausgezeichnet Ruf erwarb. 2013 ist es an die international tätige Synlab-Gruppe verkauft worden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dietmar Schmidt blieb seinem Metier treu. Als sein Spezialgebiet gilt die Gynäkopathologie – will heißen: Er hat Gewebe-Entartungen wie deren Vorstufen bei Tumoren des weiblichen Organismus im Blick, beispielsweise bei Brust, Eierstöcken und Gebärmutter. Inzwischen pendelt Dietmar Schmidt zwischen Mannheim und Trier, wo er zum Team des Medizinischen Versorgungszentrums für Histologie, Zytologie und Molekulare Diagnostik gehört. Nach wie vor engagiert er sich als Vize-Präsident der Internationalen Akademie für Pathologie. Der runde Geburtstag wird im Kreis der Familie gefeiert, zu der drei erwachsene Kinder und fünf Enkel gehören. wam