Passanten finden schwerverletzten Mann in der Innenstadt

Mannheim. Ein 19-Jähriger ist am Samstagmorgen mit massiven Verletzungen aufgefunden worden. Nach Angaben der Polizei musste sich der Mann einer Not-Operation unterziehen. Passanten hatten den jungen Mann gegen 5.20 Uhr auf dem Bürgersteig vor einem Einkaufsmarkt im Quadrat N 2 liegend aufgefunden. Die alarmierten Rettungskräfte versorgten den Patienten vor Ort und verständigten die Polizei. Zuerst wehrte sich der 19-Jährige, der eine Platzwunde oberhalb des rechten Auges aufwies, gegen die notärztliche Erstversorgung. Er wurde dann in eine nahegelegene Klinik transportiert und aufgrund seiner Verletzungen operiert. Wie sich der 19-Jährige die massiven Verletzungen zugezogen hat, ist derzeit nicht bekannt. Eine Straftat kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Polizeirevier Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/12580, in Verbindung zu setzen.

