Mannheim. Weil Anwohner in der Mannheimer Innenstadt gegen 23:30 lauten Partylärm meldeten, hat die Polizei am Freitag eine Wohnung in den M-Quadraten besucht. Vor Ort stellten die Beamten drei Personen aus zwei Haushalten fest. In der Unterkunft fanden laut Bericht die Polizisten einen weiteren versteckten Mann. Da dieser falsche Angaben zu seiner Identität machte, wurde er zum Polizeirevier Mannheim-Oststadt gebracht. Dort stellte sich heraus, dass die

Geburtstagsfeier ihm gewidmet war. Allerding wurde der Mann auch mit einem Haftbefehl gesucht und muss eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verbüßen. Seinen 26. Geburtstag verbringt er nun in einer Justizvollzugsanstalt. Weiterhin erwartet die Partygäste wegen des Verstoßes gegen die geltende Corona-Verordnung eine Anzeige.

