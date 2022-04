Party zwischen Kränen und Bauzäunen

Im künftigen Spinelli Quartier darf am Samstag, 9. April, zwischen 14 und 19 Uhr, hinter den Bauzaun geschaut werden, wie sich die Fläche verändert hat (Zugang über Völklinger Straße). Die Mannheimer MWS Projektentwicklungsgesellschaft (MWSP) lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Baustellenfest ein. Neben der Wohnbebauung sind eine bereits im Bau befindliche Ganztagesgrundschule, drei neue Kindergärten, ein Nahversorger sowie weitere Geschäfte und gastronomische Angebote geplant.

Am Rand des Buga-Geländes entsteht ein neues Stadtquartier. © Michael Ruffler

In knapp einem Jahr, zum Start der Buga 23, wird der erste Bauabschnitt weitestgehend abgeschlossen und von knapp 1000 Menschen bezogen sein. Da lohne es sich, mal nachzuschauen, was in Mannheims neuestem Viertel alles entsteht. Im Februar 2019 begannen der Rückbau der alten US-Lagerhallen und die Entsiegelung der Fläche, im März 2021 waren die Straßen im Zwischenausbau hergestellt.

Infos und Straßenmusik

Zwischen den Kränen und Bauzäunen und auf den noch geschotterten Straßen organisiert die MWSP am Samstag ein buntes Angebot an leckerem Streetfood und fröhlicher Straßenmusik. Investoren der einzelnen Bauprojekte gewähren den Besuchern exklusive Einblicke in ihre wachsenden Gebäude – einige befinden sich aktuell in der Rohbauphase, bei anderen ist bereits der Innenausbau gestartet – und bieten Informationen zum Wohnangebot oder zu den entstehenden Gewerbeflächen. Die MWSP selbst bietet Führungen über die Großbaustelle, die Buga-Gesellschaft lädt zu Rundgängen über ihr Kerngelände, das direkt an die Parkpromenade von Spinelli angrenzt. Auch die Mobilitätsgesellschaft Franklin mobil, die auf Spinelli mit dem Zuzug der ersten Bewohner ein breites Angebot an Leihfahrzeugen zur Verfügung stellen wird, präsentiert ihr Engagement für eine nachhaltige Verkehrswende auf dem Baustellenfest.

Musikalisch wird der Tag von Jazzabella und Georg Bauss begleitet. Die Anfahrt mit dem ÖPNV oder mit dem Rad wird empfohlen. dir

