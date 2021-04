Party mit 15 Anwesenden in der Neckarstadt-West aufgelöst

Mannheim. Die Polizei hat am Samstagabend in Mannheim eine Party mit 15 anwesenden Personen aufgelöst. Wie die Behörde mitteilte, rückten die Beamten gegen 22.30 wegen einer gemeldeten Ruhestörung in die Pflügersgrundstraße im Stadtteil Neckarstadt-West aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hätten sich mehrere Feiernde versucht, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Wohnung zu verstecken. Letztlich stellte die Polizei die Identität aller Anwesenden fest.

AdUnit urban-intext1

Die Partygäste wurden aus der Wohnung verwiesen und erhielten Platzverweise. Auf sie sowie die drei Veranstalter warten nun Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung.