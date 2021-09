Partnerstädte während der Pandemie

„Corona in Mannheims Partnerstädten“ ist der Titel einer Fotoausstellung, die an diesem Donnerstag, 23. September, um 19 Uhr in der Abendakademie eröffnet wird.

„Die Corona-Pandemie hat unter anderem auch Begegnungen mit Bürgerinnen und Bürgern aus Mannheims Partnerstädten stillgelegt“, heißt es in der Einladung. Geplante Reisen und Besuche sowie Schüleraustausche habe man absagen müssen. In dieser Situation überlegte der Förderverein Städtepartnerschaften Mannheim, wie er weiterhin aktiv und mit den Partnerstädten im Austausch bleiben könnte. So entstand die Idee zu einem Fotoprojekt. Corona habe schließlich alle Partnerstädte betroffen. Es sei ein gemeinsames Thema, über das man sich virtuell – auch in Form von Fotografien – austauschen könne. Fast alle Partnerstädte beteiligten sich an dem Projekt.

Bei der Vernissage am Donnerstagabend wird eine Auswahl der Fotos aus der Ausstellung vorgestellt und näher erläutert. Daneben wird über die Zusammenarbeit mit den Partnerstädten in Zeiten von Corona berichtet. Im Anschluss besteht dann natürlich die Möglichkeit zu einem Rundgang durch die Ausstellung im Foyer der Abendakademie. Die Bilder werden bis zum 15. Oktober dort zu sehen sein.

Für die Vernissage ist eine kostenlose Anmeldung über die Abendakademie für Kurs Y104004 nötig oder direkt unter dem Link bit.ly/2XBeE8n. red/imo

