Der Auftakt zum Klimaschutz-Aktionsplan wird in dieser Woche nicht wie geplant stattfinden. Zudem wird es keine Pop-Up-Fahrradspur am Luisenring geben. Und ob die am Dienstag beschlossene Fahrradstraße am Neuostheimer Paul-Martin-Ufer nach einer teils „chaotisch“ (Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell, Grüne) verlaufenen und von erbitterten Debatten geprägten, fast fünf Stunden dauernden

...