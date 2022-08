Parkverbote wegen Hitze

Mit den hohen Temperaturen und der enormen Trockenheit in und um Mannheim steigt auch die Brandgefahr. Deshalb erinnert die Stadt daran, dass ein grundsätzliches Parkverbot in Grünanlagen sowie am Fahrbahnrand bei Grünstreifen besteht. Die sind derzeit besonders brandgefährdet. „Wer sein Auto abseits von befestigten Straßen und Wegen parkt, riskiert, dass sich trockenes Laub oder Gras durch die Hitze der Autoteile entzünden“, heißt es in der Mitteilung des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung. Darum legt die städtische Verkehrsüberwachung einen besonderen Fokus auf das Problem. Verstöße werden mit Bußgeldern von 55 Euro bis 100 Euro bestraft. red/tbö

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1