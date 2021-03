Im neuen Mannheimer Stadtteil Franklin laufen die Vorbereitungen für den Bau von zwei bewirtschafteten öffentlichen Besucherparkplätzen. Aus diesem Grund müssen insgesamt vier Bäume gefällt werden. Das schreibt die städtische Projektentwicklungsgesellschaft MWSP in einer Mitteilung.

Die Parkplätze entstehen in der Wasserwerkstraße und in der George-Washington-Straße, in beiden Bereichen seien jeweils zwei Bäume betroffen, so die MWSP. Die Besucherstellplätze in der Wasserwerkstraße sollen demnach bis Herbst dieses Jahres fertiggestellt sein. Der Bau der Parkfläche in der George-Washington-Straße werde zeitlich versetzt starten. Vor der Fällung habe man die betroffenen Bäume auf Winterquartiere von Tieren überprüft, so die MWSP. imo