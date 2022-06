Mannheim. Nach der erfolgreichen Radparade im vergangenen Jahr trifft sich die Gruppe Radstark Seckenheim am Freitag, 3. Juni, 19 Uhr, am Schloss Seckenheim, Seckenheimer Hauptstraße 68. Wer in Sachen Radverkehr aktiv werden will, ist herzlich willkommen. Neben der Neuauflage der Fahrraddemo soll über die Radinfrastrukturentwicklung gesprochen werden. Um Anmeldung wird gebeten: radparade@gmail.com.

