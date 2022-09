Papierballen in Brand im Mannheimer Mühlauhafen - Sieben Verletzte

Mannheim. Ein Papierballen auf dem Gelände einer Firma im Mühlauhafen Mannheim ist am Montag in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, konnte sich das Feuer auf weiteres Material ausbreiten bis ein Zeuge den Brand gegen 17.10 Uhr feststellte. Mitarbeiter zogen die Ballen mit einem Bagger auseinander und versuchten mit werkseigenen Löschfahrzeugen die Flammen zu löschen. Dabei erlitten sieben Mitarbeiter eine Rauchvergiftung. Vier von ihnen wurden zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Die verständigte Feuerwehr konnte die Flammen dann unter Kontrolle bringen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten Straßen gesperrt und die Deutsche Bahn informiert werden.

Der Brand beschädigte das Dach der Lagerhalle. Insgesamt wir der Schaden auf 18.000 Euro geschätzt.

