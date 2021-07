Pandemie in Endlos-Schleife

Mit Sorge blicken Sermina Hajrizi, Semira Yalcintas und Iseah Camara auf die steigenden Corona-Infektionszahlen. „Jetzt taucht diese Delta-Variante auf, und man hat das Gefühl, alles geht wieder von vorne los“, sagt Iseah in einer neuen Folge des Podcasts „Leben in Zeiten in Corona“. Bis zu den Sommerferien Ende Juli kommen in einem mehrteiligen Spezial Mannheimer Schülerinnen und Schüler zu Wort, in Folge fünf sind es Iseah, Semira und Sermina von der Humboldt-Werkrealschule in der Neckarstadt-West.

Langer Verzicht

Die langen Monate des Lockdowns hat Iseah wie eine Endlosschleife erlebt. „Man hat gedacht, dass nimmt kein Ende, das war einfach so aussichtslos.“ Iseah spielt American Football in Weinheim – eigentlich. Viele Wochen fiel das Training aus, erst vor kurzem sind die Weinheim Longhorns auf den Platz zurückgekehrt. Für Iseah ein Segen. „Das ist der Ausgleich für die Schule, wenn man mal gereizt ist oder eine Arbeit verhauen hat, dann geht man ins Training, und danach ist alles wieder gut“, sagt der 16-Jährige. Auch Sermina (17) muss lange auf ihren Sport, Hip-Hop-Tanzen, verzichten; als es dann endlich wieder losgeht, hat sie das Gefühl, als bekomme sie ihr altes Leben zurück. „Das war einfach toll.“ Ihre Gruppe macht auch gleich beim Mannheimer Streetdance-Contest Anfang Juli mit – und wird prompt Zweiter.

Und Semira? „Ich habe die Freiheit vermisst, mich mit Freunden zu treffen und nicht nur zu Hause herumzusitzen.“ Für die 16-Jährige sind es die letzten Tage auf der Schule, sie wird eine Ausbildung machen – als Krankenpflegerin. Eine Stelle zu finden, sei nicht schwierig gewesen. „Pflegekräfte werden gebraucht.“ Sie würde sich allerdings wünschen, dass diese besser bezahlt werden. „Ohne sie wären wir nicht so leicht durch die Pandemie gekommen.“

Sermina und Iseah gehen nach den Sommerferien auf die Helene-Lange-Schule, eine berufliche Schule, um dort ihr Abitur zu machen. Vor diesem Schritt haben sie Respekt. „Von einer Werkrealschule auf ein Gymnasium zu wechseln, das ist hart“, fürchtet Iseah. Die Schule ist neu, sie kennen die Lehrkräfte nicht, und so sei auch das Schlimmste, was passieren könne, dass das neue Schuljahr wieder mit einem Lockdown startet. Auch Sermina sieht die neue Schule als Herausforderung, doch die Corona-Pandemie hat sie verunsichert. „Man denkt sich, wow, so etwas passiert in Deutschland, da macht man sich Gedanken um die Zukunft und sieht, dass man wirklich einen krisensicheren Job braucht.“

