Auf den geplanten Saisonstart musste der Palazzo im letzten Jahr notgedrungen verzichten. Nun aber gibt es Licht am Horizont. Ab Oktober dieses Jahres soll nachgeholt werden, was im vergangenen Herbst und diesen Winter Corona-bedingt nicht möglich war: Shows im Spiegelpalast am Europaplatz.

„Eigentlich könnte man denken, das passt nicht zusammen: Steigende Corona-Zahlen, mit dem Impfen geht es nicht voran, jeder spricht von einer dritten Welle, und wir kündigen den Start unserer neuen Saison ab 1. Oktober an“, so Palazzo-Geschäftsführer Rolf Balschbach und „Radio Regenbogen“-Geschäftsführer Gregor Spachmann. Man habe mehr als 300 000 Euro in Hygienemaßnahmen und Luftreinigungssysteme investiert. „Damit wird unser Spiegelpalast einer der sichersten Veranstaltungsorte in Deutschland sein.“

Dass der Palazzo sich trotz ausgefallener Spielzeit halten konnte, verdanke man der Stadt Mannheim und insbesondere Oberbürgermeister Peter Kurz. Dass den Betreibern gestattet wurde, das Showzelt zwischen den beiden Spielzeiten stehenzulassen, habe Kosten für den Auf- und Abbau in Höhe von einer halben Million Euro erspart. Angesichts der fehlenden Einnahmen aus der Saison 2020/21 hätte man das andernfalls nicht stemmen können.

Tickets einfach umbuchen

„Seit Herbst letzten Jahres warten wir täglich auf positive Signale und eine Perspektive, öffnen zu können“, so die Palazzo-Produzenten. Auch in dieser Zeit habe der Spiegelpalast am Eingangstor von Mannheim Mut, Zuversicht und Hoffnung ausgestrahlt – „als Leuchtturm der Veranstalterszene für die gesamte Metropolregion“.

Das von Starkoch Harald Wohlfahrt – ursprünglich für die entfallene Spielzeit – kreierte Menü bleibt unverändert. Auch ein Großteil der bereits angekündigten Künstler soll ab 1. Oktober dabei sein. Tickets für die aufgrund der Pandemie abgesagten Vorstellungen könnten problemlos auf die neue Spielzeit umgebucht werden, teilte der Palazzo mit. Sollten die Shows trotz aller getroffenen Maßnahmen abgesagt werden müssen, behalten die Tickets ihren vollen Wert. Auf Wunsch werden die Eintrittsgelder auch erstattet.

Für die Palazzo-Fans gibt es ein Trostpflaster in der Wartezeit: Gourmetmenüs aus dem Palazzo kommen nun auch per Lieferung. Ausgetestet wurde das Modell bereits beim Charity-Event mit der Mannheimer Runde Ende 2020, die im Corona-Dezember digital stattfand (wir berichteten), und erneut als Aktion zum Valentinstag. Aufgrund der überwältigenden Resonanz gebe es das Angebot nun durchgängig. Zur Auswahl stehen drei verschiedene Menüs mit wahlweise drei oder vier Gängen. Spätestens zwei Tage nach Bestellung über die Bestellplattform im Internet werden sie in einer schockgefrosteten Gourmetbox nach Hause geliefert.

So bald wie möglich möchte der Palazzo dann wieder mit der Lebensfreude seiner Künstler, Köche und Servicekräfte die Menschen in der Metropolregion begeistern. Nur ein Bruchteil der bereits gekauften Tickets, so die Macher, musste zurückerstattet werden. Das sehe der Palazzo als „Vertrauensbeweis und großes Entgegenkommen“. Der Spiegelpalast als Veranstaltungsort sei für Frühling und Sommer bereits startklar – sofern es die Lockerungen in der Pandemie zulassen.