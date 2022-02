Palazzo verlängert bis Ende März

Auch in Corona-Zeiten hat der Palazzo nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Nach Angaben der Veranstalter haben seit der Premiere am ersten Oktober vergangenen Jahres 35 000 begeisterte Besucher die aktuelle Show mit spektakulären Akrobaten und einem herrlich komischen Conférencier im Schottenrock gesehen. Mit großem Bedacht und einer gehörigen Portion Mut in einer für die Veranstaltungsbranche schwierigen Zeit haben es die Palazzo-Macher Rolf Balschbach und Gregor Spachmann ermöglicht, das Publikum für ein paar Stunden den trüben Alltag vergessen zu lassen.

Um bestmögliche Voraussetzungen für einen unbeschwerten Abend zu schaffen, wurden umfangreiche Hygienemaßnahmen getroffen. Balschbach und Spachmann blicken auf eine ereignisreiche Saison zurück: „Es war nicht einfach in dieser Saison, aber die Begeisterung unseres Publikums und vor allem das uns entgegengebrachte Vertrauen haben uns gezeigt, dass sich alle Mühen gelohnt haben. Auch hat uns die Reaktion unseres Publikums ermutigt, die Saison bis Ende März zu verlängern. Wir bedanken uns im Namen unserer Künstler und des ganzen Teams bei unseren Gästen!“

Tickets für Show und Menü können unter 01805/60 90 30 und online unter palazzo-mannheim.de gebucht werden. Die Show beginnt um 19.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr). An Sonn- und Feiertagen beginnt die Show bereits um 18 Uhr (Einlass ab 16.30 Uhr) red

