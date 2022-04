Palazzo startet Vorverkauf für neue Spielzeit

Von Christine Maisch-Bischof

Preisgekrönte Artisten aus aller Welt, die in 22 Jahren noch nie im Spiegelzelt zu sehen waren, ein im Wortsinn magisches Programm-Motto und Spekulationen über den neuen Standort: Die Palazzo-Produzenten Rolf Balschbach und Gregor Spachmann geben den Startschuss für den Vorverkauf der Saison 2022/2023. Und blicken im Porsche-Zentrum in Friedrichsfeld auf eine Saison zurück, die der Dinner-Show trotz der erschwerten Bedingungen in Pandemie-Zeiten immerhin 40 000 Gäste bescherte.

Das sind zwar trotz mehrerer Spielzeitverlängerungen rund 20 000 Gäste weniger, als in den Jahren zuvor. Schließlich durften im Manegenrund gemäß der Corona-Maßgaben pro Aufführung nur maximal 250 bis 300 Besucher Platz nehmen. „Mit solch einer Zahl konnten wir kein Geld verdienen, dafür ist unsere Show zu kostenaufwendig und zu teuer“, resümiert Balschbach. Dennoch, an der Qualität zu sparen, käme nicht in Frage: „Das sind wir unserem treuen Publikum schuldig.“

Positive Aktionen

Man habe versucht, mit positiven Aktionen zu signalisieren, dass der Palazzo auch in schweren Zeiten präsent sei: „Wir haben das 54-köpfige SAP-Orchester auftreten lassen, auch wenn es wegen Corona nur eine Streaming-Event war.“ Zudem lieferte das Team sein Menü zu etlichen Mannheimern direkt nach Hause. Nicht zu vergessen sei die Impfaktion an acht spielfreien Montagen. „Und die Benefiz-Aktion am allerletzten Spieltag bei der eine Viertel Million Euro an Spendengeldern zu Gunsten der aus der Ukraine geflüchteten Menschen, die Tag für Tag in der Metropolregion ankommen.“

Stolz sei das Team auch darauf, dass es weder unter den Artisten noch bei den Köchen oder dem Servicepersonal einen Corona-Fall gegeben habe: „Wir mussten keine einzige Vorstellung wegen einer Erkrankung absagen.“ Das spreche zum einen für das 300 000 Euro teure Hygienekonzept der Veranstalter: „Aber auch für die Disziplin unserer Gäste, die akzeptiert haben, beim Herumlaufen Masken zu tragen und erst am Tisch abzusetzen.“

Apropos Völkerverständigung, eines sei dem Palazzo-Team besonders wichtig: „Dieser wahnsinnige Krieg in der Ukraine wird es nicht schaffen, den Frieden zwischen unseren Künstlern zu zerstören.“ Der Palazzo-Produzent erinnert an die Opening-Show mit den Golden-Clown-Gewinnern Flight of Passion: „Sie kommt aus Moskau - er aus Kiev.“ Und gleichgültig, so Balschbach, ob sie aus Australien, Kanada, Kuba, Italien und Spanien stammen, oder wie 13 weitere Künstler aus Russland und der Ukraine: „Wir haben alle nur einen einzigen Wunsch, dass dieser sinnlose Krieg sofort aufhört.“

Um auch einem jüngeren Publikum mit kleinerem Geldbeutel einen Palazzo-Besuch zu ermöglichen, wird es ein Sonderkontingent von 5000 Plätzen zu einem Preis von 69 Euro geben.

Zauberhafter Vorgeschmack

Einen Vorgeschmack auf das künstlerische Programm gibt Regisseur Stefan Huber. Jede Menge magische Momente sollen die einzelnen artistischen Höhepunkte miteinander verbinden: „Und es treten dieses Jahr sehr viele Akrobaten auf, die noch nie auf der Palazzo-Bühne standen.“

Und wo wird der neue Palazzo-Standort nach dem Abschied vom Europaplatz, zu finden sein? Da möchte sich Balschbach noch nicht so gerne konkret äußern. „Es wird ein Platz sein, der nicht nur perfekt ist, sondern auf dem wir auch ohne die ständigen Umbaukosten langfristig stehen belieben können.“

Mehr verrät er vorerst nicht. Nur so viel: „In etwa sechs Wochen können wir die Location bekannt geben.“