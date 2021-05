Ständige Stromausfälle, zerstörte Häuser und schlaflose Nächte: Nach 17 Jahren in Deutschland lebt und arbeitet der gebürtige Palästinenser Abed Schokry seit 2007 wieder in seiner Heimat in Gaza-City. Wie er den Konflikt zwischen Israel und der Hamas im Gaza-Streifen erlebt, schildert er eine Tag nach der neu geschlossen Waffenruhe im digitalen Gespräch per Zoom. Immer wieder fällt dabei der

