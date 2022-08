Pärchen verletzt drei Polizeibeamte in Mannheim

Mannheim. Ein Pärchen hat am frühen Sonntagmorgen drei Polizeibeamte in Mannheim-Seckenheim körperlich angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam es zuvor gegen 2 Uhr auf einem Anwesen in der Konstanzer Straße zwischen einem 32-jährigen Mann und einer 21-jährigen Frau zu handgreiflichen Auseinandersetzungen. Die Hintergründe des Streits konnten, auch wegen der Sprachbarrieren, bisher nicht geklärt werden. Als die Polizei eintraf, schlug der 32-Jährige mit seiner Umhängetasche unvermittelt auf die eingesetzten Polizeibeamten ein. Seine 21-jährige Begleiterin trat mehrfach mit ihren Füßen gegen die Polizeibeamten. Erst mit weiteren Beamten konnte das Paar gefesselt und zur Polizeiwache gebracht werden.

Später durchgeführte Atemalkoholtests ergaben bei dem Beschuldigten einen Wert von über ein Promille und die Beschuldigte brachte es auf einen Wert von knapp einem Promille.

Am Ende es Polizeieinsatzes waren insgesamt drei Polizeibeamte im Alter von 22, 24 und 27 Jahren leicht verletzt. Die 24-jährige Polizeibeamtin kam vorsorglich in ein Krankenhaus, konnte aber anschließend nach ihrer Untersuchung wieder entlassen werden. Bis auf Weiteres fällte sie allerdings im Dienst aus.

