Pärchen stiehlt Fahrrad nach Unfall

Ein Unfall kann das ganze Leben schlagartig verändern – aber auch tiefe Enttäuschung über andere Menschen auslösen: Es ist Mittwoch, 7. Juli, gegen 13.30 Uhr. Ein Mannheimer will mit dem Fahrrad zu seinem Wochenendhaus nach Altrip fahren. Am Ende der Konrad-Adenauer-Brücke auf der Ludwigshafener Seite stürzt der 66-Jährige. Bis heute wissen weder er noch seine Ärzte, warum. Glücklicherweise sieht ein vorbeifahrender Rettungssanitäter den Radler fallen – leistet Erste Hilfe und ruft einen Krankenwagen. Die Diagnose: Hirnblutung. Nach drei Tagen auf der Intensivstation befindet sich der Mannheimer nun in einer Reha-Klinik.

„Mein Mann ist sehr sportlich, er ist mehrere Marathons gelaufen“, sagt Annamaria Kohl. Umso mehr stellt sich für sie die Frage, warum ihr Mann gestürzt ist. „Wir würden gerne wissen, ob zum Beispiel das Fahrrad einen Defekt hatte“, erzählt sie. Aber: Laut Zeugen wollte ein junges Paar, zwischen 20 und 25 Jahren, bei dem Fahrrad auf die Polizei warten. Doch als die Beamten wenige Minuten nach dem Unfall eintrafen, war das Paar mitsamt dem Fahrrad verschwunden. Laut Polizei Ludwigshafen gibt es bislang keine Hinweise auf das Pärchen.

„Das Rennrad ist zwar zehn Jahre alt, war aber teuer und hat auch einen hohen ideellen Wert.“ Nun hofft die Familie auf Hinweise, damit „mein Mann, wenn er in zwei bis drei Monaten genesen ist, wieder damit fahren kann“. se