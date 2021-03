„Abrüsten – Für Frieden, das Klima und die Menschen!“ ist das diesjährige Motto des Ostermarsch-Bündnisses Mannheim 2021. Mit Absicht hat das Organisationsbündnis für den Ostermarsch als Start einen Ort der Veränderung gewählt: Das Turley-Gelände war Militär-Kaserne und ist heute Wohngebiet.

Dort soll am Karsamstag, 1. April, um 11 Uhr gestartet werden, um 11.45 Uhr gibt es eine Zwischen-Kundgebung auf dem Alten Messplatz und von 13.45 bis 15 Uhr folgt auf dem Schlossplatz die Abschluss-Kundgebung. Mitorganisatorin Hedwig Sauer-Gürth erklärte im digitalen Pressegespräch die Absicht hinter dem Motto ihres Ostermarschs: „Wir wollen Friedens- und Klimapolitik zusammenbringen.“ Klimaveränderung sei auch eine Ursache für kriegerische Auseinandersetzungen. Die Chemisch-technische Assistentin ist seit vielen Jahren in der Friedensbewegung aktiv und war auch im Dannenröder Forst in Mittelhessen dabei, als gegen die Waldrodung für einen Autobahnbau protestiert wurde.

Sauer-Gürth fordert auch, dass alle Auslandseinsätze der Bundeswehr beendet werden. Sie kenne kein Beispiel, wo Frieden durch Waffen geschaffen wurde. Was ihr auch wichtig ist: „Wir exportieren viele Rüstungsgüter, verdienen damit Geld, verursachen Kriege und Flucht.“ Deshalb soll der Export beendet werden. Ulrich Peckolt, einer der Redner beim Ostermarsch, ergänzt, dass nur Vorbeugung Kriege verhindern könne. Der Arzt betont: „Wir verstehen Krieg als Krankheit und Atomkrieg als extremste Form.“

Der Mediziner wird für den Verein „Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges“ sprechen. Peckolt erklärt auf Nachfrage zum Grund seines Engagements, dass er als Jugendlicher während der Kuba-Krise und des Mauerbaus in Berlin gewohnt habe. Später sei ihm während des Medizinstudiums klargeworden, dass Engagement gegen Krieg wichtig sei. Hedwig Sauer-Gürth begründet ihr Engagement mit ihrer christlichen Erziehung: „Ich habe für mich erkannt, dass Frieden schaffen nur ohne Waffen möglich ist.“ Sie ist 62 Jahre alt, Peckolt 72 – ist der Ostermarsch für junge Leute nicht attraktiv?

Der Arzt bleibt bei der Medizin: „Viele junge Menschen finden das etwas verknöchert.“ Hedwig Sauer-Gürth betont jedoch, dass auf der Kundgebung auch eine Frau von „Fridays for Future“ reden wird. Andere kommen beispielsweise von der „VVN – Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten“ sowie der „Föderation Demokratischer Arbeitervereine“. Von den etablierten Parteien wird niemand sprechen. Laut Sauer-Gürth habe sich niemand rechtzeitig gemeldet. Derzeit sei bei den großen Parteien die Unterschrift unter den Atomwaffen-Verbotsvertrag noch kein Thema, auch das soll durch die Ostermärsche geändert werden.

Wenn ein Land diese internationale Vereinbarung unterschreibt, verpflichtet es sich auf die Entwicklung, Produktion, Erwerb, Stationierung und Einsatz von Atomwaffen zu verzichten. Aktuell haben 86 Staaten unterzeichnet. Wegen der Corona-Auflagen sind maximal 200 Teilnehmer erlaubt, Maske tragen und Abstand halten, sind Pflicht.

