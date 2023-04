Mannheimer Morgen Plus-Artikel Friedensbündnis Mannheim Ostermarsch führt am Montag zu Coleman-Barracks

Nach dem Ostermarsch am Samstag ruft das Friedensbündnis Mannheim am Ostermontag zu einer zweiten Aktion auf – einem Osterspaziergang rund um das Militärareal der US-Army, den Coleman-Barracks. Die Kaserne in Sandhofen dient derzeit der Hilfe für die Ukraine