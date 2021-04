Es gibt Hamburger, Pizza und Döner zum Mitnehmen, neuerdings auch ganze Menüs, von den Kirchen seit der Corona-Pandemie gar Material für Gottesdienste zu Hause. Aber ein Osterfeuer? Auch das wird nach Hause geliefert – wie ein Beispiel aus Neckarau zeigt, von der evangelischen Matthäus-Gemeinde, das Pfarrer Tobias Hanel schildert.

AdUnit urban-intext1

Demnach entfacht er am 3. April um 20 Uhr ein zentrales Osterfeuer hinter der Matthäuskirche. „In einer kleinen Zeremonie wird die Osterkerze entzündet und dann an ihren Platz in der Kirche gebracht“, berichtet er. An das Feuer dürfe jeder auch seine kleine Osterkerze halten – etwa 100 stehen zum Mitnehmen bereit, von zehn Familien zu Hause gestaltet. „Die sind teilweise unfassbar gut geworden, mit Oster- und Frühlingsmotiven, alle mit eigenem Charme, ganz abwechslungsreich – das macht den Reiz aus“, so Hanel. Da es nicht zu großen Menschenansammlungen kommen dürfe, bringen aber auch Aktive der Gemeinde das Osterfeuer mit Fackeln zu den Familien, die dies wünschen, nach Hause.

Farbbeutel-Werfen

„Wer in seinem Garten oder seiner Hofeinfahrt Holz für ein Feuer vorbereitet, kann es mit Hilfe der mitgebrachten Osterflamme entzünden“, erklärt der Pfarrer. „So können die Familien daheim eine kleine private Osterfeier machen.“ Wegen der Corona-Pandemie habe sich der Ältestenkreis entschieden, dass es keine Passions- und Ostergottesdienste geben werde, sondern Corona-konforme Alternativangebote und eine ökumenische Osterliturgie, die zu Hause gefeiert werden kann. Am Ostermontag dürfen alle, die Lust haben, gefüllte Farbbeutel auf ein großes dunkles Tuch werfen, so dass sie zerplatzen. „So soll die Dunkelheit des Todes verwandelt werden in die Farbenpracht des Lebens“, erklärt Pfarrer Hanel. pwr