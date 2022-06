Ordnungsdienst kontrolliert Verkehrsregeln rund um Mannheimer Bäder

Mannheim. Der städtische Ordnungsdienst will in den kommenden Tagen vermehrt die Einhaltung der Verkehrsregeln rund um die Mannheimer Bäder und Seen kontrollieren. Wie die Stadt mitteilt, rechnet die Verwaltung in den kommenden Tagen mit einem großen Besucherandrang in den Freibädern, dem Vogelstangsee, dem Rheinauer See sowie dem Strandbad. Der Fachbereich Sicherheit und Ordnung appelliert an alle, die mit dem Auto anreisen, ihre Fahrzeuge ordnungsgemäß zu parken und Rettungswege freizuhalten. Ist das nicht der Fall, können Einsatzkräfte im Notfall den Einsatzort eventuell nicht erreichen.

Autofahrerinnen und -fahrer, die ihre Fahrzeuge widerrechtlich parken, müssen damit rechnen, dass ihr Auto abgeschleppt wird. Die Stadt empfiehlt, mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV anzureisen, um Verkehrsbeeinträchtigungen vor Ort zu vermeiden.